BRITANNIA N. 3 – NINJA-K N. 2 in uscita il 15 Maggio

La prossima settimana si prospetta davvero scoppiettante, grazie alle imminenti uscite dell’universo Valiant. Nel terzo volume di BRITANNIA, intitolato LE AQUILE PERDUTE DI ROMA, Antonio Axia, formidabile investigatore ed eroe di Britannia, e Achillia, la potente gladiatrice, faranno di tutto per recuperare le aquile sottratte in battaglia all’impero Romano.

Il letale Ninja-K, invece, sarà costretto ad allearsi con Livewire, Punk Mambo, Dr. Mirage e GIN-GR per salvare il mondo dal pericolo rappresentato da un gruppo di nemici apparentemente imbattibili radunati dal vecchio sensei del Programma Ninja, il Jonin.

Gli scontri saranno sanguinosi e lo spettacolo assicurato! Non perdete BRITANNIA n. 3 e NINJA-K n. 2, disponibili in fumetteria, libreria e Amazon dal 15 maggio!

Lo stendardo romano, l’aquila portata da ogni legione romana, era molto più di un semplice simbolo dei soldati che lo trasportavano… Era un simbolo di Roma stessa, massima incarnazione del potere dell’impero. Ma ora, nella cupa e nebbiosa foresta germanica del Tottenwald, è accaduto l’impensabile: un’orda di barbari scatenati ha sgominato in battaglia tre dei migliori reparti dell’esercito Romano. E ha anche catturato le loro possenti aquile.

Vedendo la propria autorità minacciata da questa vergogna, il folle imperatore Nerone manda sul posto Antonio Axia, il miglior investigatore dell’impero ed eroe di Britannia, e Achillia, campionessa di spada dell’arena gladiatoria, per riavere le reliquie rubate. A ogni costo.

Ma ciò che iniziò come una semplice missione diventerà presto un terrificante viaggio oscuro, tra boschi isolati, nemici di Roma, e poteri sconosciuti che minacciano chiunque si avvicini alle aquile…

”LA COALIZIONE” SIGNIFICA MORTE!

Un agente un tempo fedele ha disertato i ranghi della migliore unità di spionaggio dell’MI6… e Ninjak è stato inviato a dargli la caccia per evitare che i suoi segreti trascinino il mondo nel caos. Ma tra le ombre di Città del Messico, Colin King sta per scoprire qualcosa di molto più letale…

Il vecchio sensei del Programma Ninja, il Jonin, ha radunato una cerchia di cospiratori, gli enigmatici nemici noti come il Morente, Kostiy la Senzamorte, Linton March e Ultimo degli United con uno scopo talmente sinistro che nemmeno Ninjak può rischiare di affrontarli da solo. E così entrano in scena Livewire, Punk Mambo, Dr. Mirage e GIN-GR… la nuovissima squadra di agenti speciali di Ninjak, dotata di una serie di capacità molto particolari… e di licenza di uccidere coloro che non possono morire! Lo sceneggiatore Christos Gage e il disegnatore Juan José Ryp ci conducono in una corsa mozzafiato per tentare di salvare il mondo!

Dal 15 maggio BRITANNIA n. 3 e NINJA-K n. 2 saranno disponibili in fumetteria, libreria e Amazon!