5cm al secondo Recensione del Manga

Il 13, 14 e 15 maggio tornerà al cinema uno dei più celebri capolavori di Makoto Shinkai, per tale occasione Edizioni Star Comics ha recentemente commercializzato il Complete Box di 5cm al Secondo, contenente i due volumi del MANGA, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione.

5cm al secondo narra la storia di due giovani amici, Akari e Takaki, le loro vite inizialmente destinate a separarsi si ricongiungeranno dopo aver vissuto separatamente per diversi anni. Akari è costretta a trasferirsi lontano da Tokyo mentre Takaki ancora più lontano, i due decideranno di vedersi per l’ultima volta ma la neve metterà a dura prova l’incontro.

L’Anime ha vinto il premio come miglior film di animazione del 2007 all’Asia Pacific Screen Awards mentre nel 2008 è stato premiato al Future Film Festival di Bologna con il Lancia Platinum Grand Prize.

5cm al secondo Recensione: Il Manga di Edizioni Star Comics

5cm al secondo è una storia struggente, in grado di trasmettere un chiaro messaggio, l’amicizia supera ogni ostacolo e distanza. Il successo del lungometraggio animato ha permesso allo stesso il debutto nei formati DVD e Bluray, quest’ultimo attualmente raro da trovare.

L’arrivo nei cinema potrebbe segnare entro pochi mesi il lancio di una nuova edizione in Home Video, ma nell’attesa abbiamo avuto modo di mettere le mani sul Complete Box del Manga, dopo aver visionato l’Anime.

Makoto Shinkai è una garanzia, basti guardare ad opere come Your Name, Il giardino delle parole e molti altri. Il 2019 vedrà oltre il ritorno di 5cm al secondo al cinema anche il debutto di una nuova opera intitolata Weather Child: Weathering With You, atteso nei Cinema per il 19 Luglio 2019.

Il Complete Box di 5cm al secondo include i due volumi del Manga, dove al suo interno è possibile ripercorrere la storia dei due giovani, che a differenza dell’Anime include numerose scene e dialoghi inediti.

Takaki e Akari si sono conosciuti sui banchi della scuola elementare e da allora, nonostante la vita li abbia separati, il ragazzo non ha mai smesso di pensare all’amica. La nostalgia che prova è talmente forte da spingerlo a cercarla anche dopo molti anni.

Finite le elementari, Akari si trasferisce in un’altra città e Takakai con il passare del tempo, si rende conto che in lui sta maturando un sentimento che va oltre l’amicizia.

5cm al secondo porta il lettore a vivere una storia d’amicizia che con il tempo si trasformerà in amore, quest’ultimo in grado di vincere la distanza imposta nella vita del duo. Come per l’Anime, anche il Manga è strutturato sostanzialmente in 3 momenti della vita dei giovani.

L’adolescenza ed il loro incontro, la giovinezza ed il distacco dei due a causa della lontananza e l’età adulta che porterà i due a rincontrarsi, dimostrando di come l’amicizia e l’amore abbiano sconfitto la distanza.

Un’opera toccante che vi terrà incollati al Manga pagina dopo pagina fino alla conclusione della storia, la quale avviene nel secondo e ultimo volume. Come ogni Manga la lettura dell’opera è strutturata nello stile orientale, e coloro che si avvicinano per la prima volta ad un Manga potranno apprendere le basi della lettura tramite un testo introduttivo.

Dopo le prime pagine a colori, veniamo trasportati negli splendidi disegni di Makoto Shinkai in bianco e nero ma comunque in grado di ricevere le emozioni che l’autore si è posto di trasmettere ai lettori.

Se avete apprezzato l’Anime, vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire la possibilità al costo di soli 10 euro di portarvi a casa la Complete Box del Manga, la quale come da foto include l’intera storia suddivisa in due volumi.