FAIRY TAIL SIDE STORIES: Alla scoperta delle Gilde di Fiore con il primo numero

Se siete “affamati” di magia e grandi appassionati di FAIRY TAIL, allora sicuramente non potete perdervi l’arrivo imminente dello spin-off dell’amatissima opera del maestro Hiro Mashima!

FAIRY TAIL SIDE STORIES ci farà conoscere le altre gilde di potenti maghi che popolano il meraviglioso regno di Fiore, e dei retroscena su alcuni dei personaggi meno approfonditi della serie ammiraglia. Vi piacerebbe approfondire la conoscenza dei draghi gemelli di Sabertooth, di Gajil il Drago d’Acciaio e degli altri folli personaggi creati dalla vulcanica mente del maestro Mashima?

In una gilda come Sabertooth, fare il master è davvero un compito arduo, e Sting lo capirà ben presto a proprie spese. Per fortuna, malgrado qualche piccola incomprensione, può sempre contare sull’aiuto dei suoi amici! Ma quando ad andare in crisi è il rapporto con il suo compagno di squadra “naturale”, alias Rogue il Drago dell’Ombra, i due arrivano a sciogliere la squadra dei draghi gemelli, e…

Dall’8 maggio potrete farlo, perché FAIRY TAIL SIDE STORIES n. 1 arriverà in fumetteria, libreria e Amazon!

Hiro Mashima è un mangaka giapponese nato nel 1977 a Nagano. È balzato agli onori del pubblico degli appassionati con il titolo RAVE MASTER, pubblicato da Kodansha sulla rivista «Weekly Shonen Magazine» dal 1999 al 2005. La sua opera di maggior successo, ovvero il manga FAIRY TAIL, è stata pubblicata sulla stessa rivista dal 2006 al 2017, mentre dal 2018 è iniziata la serializzazione della nuova opera, EDENS ZERO