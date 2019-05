TALES OF WEDDING RINGS: Il primo numero disponibile dall’8 Maggio

Per amore si è pronti a fare ogni pazzia, anche seguire la propria amata nel suo paese natale! Non vi sembra poi una gran cosa? Dovete ricredervi, perché il paese natale della fanciulla in questione è… un altro mondo!

A vedersi catapultato in questo misterioso universo fantasy sarà l’adolescente Sato, innamorato da sempre della sua – COUGH! – migliore amica Hime. Riuscirà a coronare il suo sogno d’amore? E se ad attenderlo ci fosse ben più di quanto sognasse?

TALES OF WEDDING RINGS, la nuova, ammaliante opera del duo noto con il nome di MAYBE, già autore di DUSK MAIDEN OF AMNESIA, vi farà immergere in un mondo incantevole e incantato, fra terribili mostri e avvenenti principesse.

Non perdete il successo “fantasy harem” per eccellenza: TALES OF WEDDING RINGS n. 1 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dall’ 8 maggio! Sato, uno studente delle superiori, riceve dall’amica d’infanzia Hime un triste saluto d’addio. Il ragazzo è però deciso a non arrendersi al destino e, lanciatosi all’inseguimento dell’amica, si ritrova catapultato nientemeno che in un mondo in pieno stile fantasy, in cui sposerà Hime e diventerà un eroe leggendario: il Re degli Anelli!

Ma lo attende un’ulteriore sorpresa: per poter ottenere completamente il potere del Re degli Anelli dovrà… sposare ben cinque principesse! Inizia così un viaggio fra vari regni e diversi pericoli. Riuscirà a completare la sua trasformazione in eroe? E come evolverà, in una situazione del genere, il rapporto fra lui e Hime?

MAYBE è il nome di un duo di fumettisti e designer giapponesi attivi nel campo del fumetto, dei videogames e delle riviste amatoriali. Il loro debutto sul mercato mainstream avviene nel 2006, quando l’editore Akita Shoten affida loro la serializzazione del manga Matsugaoka Angel, pubblicato sulla rivista «Monthly Young Champion Retsu».

Nel 2008 pubblicano un episodio pilota di Dusk Maiden Of Amnesia, il loro manga più famoso, sulla rivista «GanGan Joker» dell’editore Square Enix, e l’anno successivo ne ottengono la serializzazione, che si concluderà nel 2013. Nel 2012, Dusk Maiden Of Amnesia viene trasposto in serie animata televisiva.

Attualmente stanno serializzando Tales Of Wedding Rings per Square Enix e Katsute kami datta kemonotachi he per Kodansha. Sono anche attivi nel campo delle riviste per adulti e fra i circoli di fanzine amatoriali.