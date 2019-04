Star Comics: Gli Annunci del Comicon 2019

Star Comics al Comicon 2019 ha portato numerose novità Manga, scopriamo insieme quali sono le prossime uscite.

Freezer, che si credeva sconfitto, è tornato in cerca di vendetta, e Goku – l’unico in grado di affrontarlo – deve ancora tornare dal pianeta Yardrat. Sarà la fine per la Terra? No, perché un misterioso ragazzo appare all’improvviso e, fra lo stupore di tutti, si trasforma in Super Saiyan e lo annienta! Chi è mai questo ragazzo? Come può esistere un altro Saiyan, e come può essere così forte? E soprattutto… come fa a conoscere gli eventi futuri prima ancora che accadano? Ha inizio un nuovo, straordinario arco narrativo!

Rufy e la sua ciurma sono stati ingannati dal malvagio capitano pirata Shiki, che rapisce Nami per farne la sua navigatrice dopo aver sparpagliato l’equipaggio della Thousand Sunny su di un’isola volante. Il suo obiettivo è distruggere il Mare Orientale! Anche la Marina sembra alle corde… a chi toccherà contrastare i suoi malefici piani?

Per tutti gli appassionati delle avventure di Cappello di paglia & ciurma, arrivano i 2 imperdibili volumi che raccolgono tutte le “side stories” raccontate dal maestro Oda tramite i frontespizi dei capitoli della serie! E in più: informazioni inedite, contenuti originali e… un mistero finalmente svelato!

Arriva finalmente l’incredibile antologia di storie brevi che alcuni dei più grandi autori della scuderia Kodansha hanno voluto dedicare al maestro Shirow Masamune! Il maggiore Kusanagi, Batou, Aramaki e gli altri membri della Sezione 9 rivisitati dalle mani di maestri del calibro di Boichi, Akira Hiramoto, Yu Kinutani e molti altri!

Un eccezionale progetto che coinvolge artisti di caratura internazionale! L’universo narrativo creato da Shirow Masamune reinterpretato da autentiche star del fumetto mondiale, come Dustin Nguyen, David Lopez, Max Gladstone, LRNZ, Brenden Fletcher, Alex de Campi, Giannis Milonogiannis, Genevieve Valentine, Brent Schoonover. 160 pagine completamente a colori che vi faranno lustrare gli occhi e stimoleranno le vostre sinapsi!

I sentimenti puri e ingenui di due bambini generano autocoscienza in un robot industriale. Autonominatosi Shingo, il robot inizia l’inseguimento di un amore irrealizzabile, cercando di comprendere l’umanità in un mondo sempre più disumanizzato.

Uno dei più grandi capolavori del maestro del brivido Kazuo Umezz. Un’opera di straordinaria profondità, sorprendente respiro narrativo ed eccezionale intensità e visionarietà grafica.

Alla ricerca di un’amica, Satoru e Scopp giungono a Gargoyle City, un’antica città protetta da tempo immemore da un enorme golem meccanico. Cosa starà cercando di difendere così strenuamente?

Fra George Orwell, estetica manga e pop-art, si snoda un capolavoro di grande originalità e potenza visiva da uno degli artisti contemporanei più eclettici e poliedrici del Giappone.

Un lisergico e psichedelico viaggio costellato di visioni surreali, fra evoluzioni pop-art e critica sociale, in compagnia di un bizzarro figuro vestito di una calzamaglia rossa e di un uomo intento a trasportare una misteriosa scatola su uno scooter. Una stupefacente e straniante parabola del tempo dell’uomo – dalla giovinezza alla vecchiaia fino alla morte.

Imiri Sakabashira può essere definito il baluardo del gekiga contemporaneo, degno erede del manifesto artistico di maestri come Yoshiharu Tsuge e Yoshihiro Tatsumi

Senri Nakajo è uno studente delle superiori con un passato drammatico: quando aveva 5 anni i suoi genitori furono brutalmente assassinati, e il suo gemello – a cui era fortissimamente legato – sparì misteriosamente. Per tutti questi anni Senri ha coltivato sete di giustizia e di vendetta, e quando finalmente viene a galla un possibile indizio…

Il nuovo, palpitante thriller psicologico firmato Kei Sanbe, autore dell’acclamato Erased

L’adolescente Kiyomi Aragi viene aggredito da un vampiro. In qualche modo riesce a sopravvivere e a non mutare a sua volta in una creatura oscura, ma ottiene poteri sovrumani. E, nonostante desideri vivere una vita ordinaria, si ritroverà ad aiutare alcune fanciulle alle prese con problemi sovrannaturali.

NisiOisiN, uno dei più famosi e geniali romanzieri e sceneggiatori giapponesi, incontra Oh! Great, uno dei disegnatori più dotati, celebri e celebrati, in un’opera attesa e invocata dal pubblico di tutto il mondo!

Usagi è una quattordicenne che conduce una vita allegra e spensierata come tante sue coetanee. Tuttavia, il giorno in cui s’imbatte in una misteriosa gattina parlante di nome Luna, comincia per lei un’avventura sconvolgente: scopre infatti di essere Sailor Moon, guerriera dell’amore e della

giustizia dotata dei poteri della Luna, e di avere sulle spalle il destino dell’intero pianeta! Le intramontabili guerriere in marinaretta finalmente in un’edizione più che perfect… definitiva!