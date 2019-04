Fairy Tail Illustrations II disponibile dal 30 Aprile

HARVEST – FAIRY TAIL ILLUSTRATIONS II, la seconda raccolta delle più belle illustrazioni a colori del maestro Mashima, sarà presto disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

L’attesissimo e sorprendente libro di illustrazioni da collezione, seguito dell’art book FANTASIA, è must have per tutti gli appassionati della magica serie di FAIRY TAIL, che sta per giungere a conclusione con l’imperdibile numero 63.

Se amate le avventure dei maghi della gilda di FAIRY TAIL o, più in generale, le splendide fanciulle disegnate dal maestro Mashima, non potrete sicuramente fare a mento di questo esclusivo artbook. HARVEST – FAIRY TAIL ILLUSTRATIONS II sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 30 aprile!

L’artbook, che segue e “integra” il precedente Fantasia, contiene le immagini realizzate nei vari anni di pubblicazione della serie per copertine, pin-up e oggetti di merchandising, ognuna corredata da un commento dell’autore! Chiude il libro un’intervista inedita al creatore di Fairy Tail sull’arte del disegno e della colorazione, un’occasione imperdibile per entrare nella bottega creativa di una delle serie manga più famose degli ultimi tempi. Insomma, il raccolto è stato buono, non vi resta che correre in fumetteria!

Hiro Mashima è un mangaka giapponese nato nel 1977 a Nagano. È balzato agli onori del pubblico degli appassionati con il titolo RAVE MASTER, pubblicato da Kodansha sulla rivista «Weekly Shonen Magazine» dal 1999 al 2005. La sua opera di maggior successo, ovvero il manga FAIRY TAIL, è stata pubblicata sulla stessa rivista dal 2006 al 2017, mentre dal 2018 è iniziata la serializzazione della nuova opera, EDENS ZERO.