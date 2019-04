Fairy Tail si conclude il 30 Aprile con l’ultima battaglia

La nostra avventura insieme a Natsu, Lucy, il gatto Happy e gli altri fantastici personaggi di FAIRY TAIL è iniziata nel 2008, quando uscì il primo, indimenticabile volume di questa amatissima serie. Ora, dopo circa undici anni, è arrivato il momento di salutare i personaggi che ormai consideriamo nostri cari amici. Il 30 aprile, infatti, giungerà a conclusione la saga di FAIRY TAIL, e il finale sarà davvero indimenticabile.

Natsu e co. dovranno vedersela per l’ultima volta con il terribile drago Acnologia, che credevano fosse ormai fuori gioco da tempo. La situazione sembra irrisolvibile… riusciranno i nostri maghi preferiti a ribaltare la situazione e ad uscirne vincitori?

Proprio quando sembra che Natsu abbia spezzato le ambizioni di Zeref e che lo scontro finale sia infine giunto al termine, il cielo si incrina e dalle fessure createsi emerge Acnologia, il drago demoniaco, che tutti credevano intrappolato negli interstizi del tempo…

La sua psiche e il suo corpo si sono scissi, e il secondo – fuori controllo – brama la distruzione. In questa situazione disperata, Lucy e gli altri fanno una scommessa in cui giocare il tutto per tutto… La battaglia delle fate sopravvissute si avvia verso la sua conclusione definitiva!

L’ultimo, imperdibile appuntamento con FAIRY TAIL è in edicola, fumetteria, libreria e Amazon dal 30 aprile!

Hiro Mashima è un mangaka giapponese nato nel 1977 a Nagano. È balzato agli onori del pubblico degli appassionati con il titolo RAVE MASTER, pubblicato da Kodansha sulla rivista «Weekly Shonen Magazine» dal 1999 al 2005. La sua opera di maggior successo, ovvero il manga FAIRY TAIL, è stata pubblicata sulla stessa rivista dal 2006 al 2017, mentre dal 2018 è iniziata la serializzazione della nuova opera, EDENS ZERO.