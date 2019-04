Dragon Ball Full Color: La Saga di Freezer inizia il 24 Aprile

È proprio vero: di Dragon Ball non ce n’è mai abbastanza! Se poi parliamo dell’arco narrativo più amato in assoluto, quello che ha dato vita all’enorme successo della saga di Dragon Ball, non possiamo che essere raggianti nel darne l’annuncio: sta per atterrare in edicola, fumetteria, libreria e Amazon DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DI FREEZER n. 1!

In questo primo volume Goku e gli altri andranno sul pianeta Namecc per cercare nuove sfere del drago con cui riportare in vita i compagni rimasti uccisi nello scontro con Vegeta. Ma ciò che non sanno è che questo sarà solo l’inizio di una nuova, tremenda guerra contro un nemico ancora più terribile e potente… Freezer!

Chi avrà la meglio in questa nuova avventura? Non perdete DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DI FREEZER n. 1, dal 24 aprile in edicola, fumetteria, libreria e Amazon!

Lo scontro tra terrestri e Saiyan, benché concluso con la vittoria di Goku e i suoi amici, ha lasciato sul campo diverse vittime. Riportarli in vita però non è più possibile, poiché le morti di Piccolo e di Dio hanno causato la scomparsa delle Sfere del Drago. Ma forse c’è ancora una speranza: raggiungere il pianeta d’origine di Dio, Namecc, dove si dice esistano delle altre sfere con poteri analoghi a quelle terrestri. Quel che i nostri eroi ancora non sanno è che ad attenderli troveranno un avversario ancora più forte e terribile di Vegeta… Ha inizio la saga di Freezer!

Akira Toriyama è uno dei più celebri mangaka giapponesi: nato Nagoya, debutta con WONDER ISLAND sulla rivista «Weekly Shonen Jump» nel 1978. Nel 1980 inizia la serializzazione della sua prima opera di successo: DR. SLUMP, basata su un’idea del suo storico redattore Kazuhiko Torishima. Ma il pur grande successo di DR. SLUMP verrà superato dalla sua opera successiva: DRAGON BALL, il manga più famoso in assoluto, da cui è stato tratto un anime trasmesso in più di 40 paesi nel mondo, nonché una moltitudine di videogiochi e altro merchandising.

Toriyama ha anche curato il character design della popolare serie di videogiochi DRAGON QUEST, ed è stato una fonte d’ispirazione per le successive generazioni di fumettisti, in Giappone come nel resto del mondo.