RAISEKAMIKA: Il primo numero arriva il 24 Aprile

Non sempre la prima impressione che ci facciamo di una persona è davvero quella che conta. Lo sanno bene Raise e Kamika, un ragazzo e una ragazza che, dopo un primo “incontro-scontro” non proprio edificante, finiranno col diventare inaspettatamente compagni di avventura.

Di punto in bianco, infatti, i due si troveranno catapultati in un misterioso e affascinante mondo fantasy tutto da scoprire! Ma come sono finiti lì? E perché provano uno strano senso di dejà vu?

RAISEKAMIKA n. 1 è il volume che dà il via a un’avventura caratterizzata da combattimenti in puro stile giapponese: mostri spaventosi, potentissime divinità e combattimenti epici, il tutto condito dai disegni mozzafiato del maestro Hajime Segawa, che in quest’opera toccano il livello massimo di spettacolarità e suggestività.

Raise Okuni è uno studente delle superiori che, a causa dell’abbandono dei genitori (dovuto, in realtà, a un tradimento del padre), vive da solo e si guadagna da vivere lavorando con dedizione. Un giorno conosce Kamika, una studentessa trasferitasi dalla Scandinavia, ma il loro rapporto inizia decisamente col piede sbagliato. Le cose cambieranno quando i due si ritroveranno improvvisamente catapultati in un misterioso mondo fantasy!

L’appuntamento è per il 24 aprile in fumetteria, libreria e Amazon!

Hajime Segawa è un fumettista giapponese originario di Tokyo. Appassionato di cinema, automobili e cani, esordisce nel 2005 con la storia breve Phantom Kingdom, pubblicata sul numero di marzo 2005 della rivista «Monthly Shonen Ace» edita da Kadokawa Shoten, e in seguito ne realizza altre per la stessa rivista. Il buon successo riscontrato presso i lettori gli valgono, nello stesso anno, la sua prima serializzazione, con Ga-Rei, pubblicato sulla rivista «Ace Assault». Ga-Rei si rivelerà un ottimo successo, al punto da ispirare spin-off e storie extra. La sua opera successiva è Tokyo ESP, serializzata dal 2010 fra le pagine di «Monthly Shonen Ace». Anche Tokyo ESP si rivela un successo, ottenendo nel 2014 una trasposizione animata. Dal 2017 è al lavoro su RaiseKamika.