Perfect World: Il primo numero disponibile dal 24 Aprile

Una nuova, tenera e delicata storia d’amore sta per arrivare in fumetteria, libreria e Amazon. Stiamo parlando di PERFECT WORLD! Tsugumi incontra dopo tanti anni il ragazzo che le ha fatto battere il cuore per la prima volta, ma Itsuki, questo è il suo nome, si trova ora su una sedia a rotelle.

Un sentimento che sembrava ormai svanito nel tempo riemerge dopo questo fortuito incontro e le cose, da questo momento in poi, non saranno mai più le stesse. La disabilità, che inizialmente sembra un ostacolo insormontabile per la storia d’amore tra Tsugumi e Itsuki, ben presto non avrà più nessuna importanza, perché l’amore sarà in grado di superare ogni ostacolo.

La mestra Rie Aruga ci propone una vicenda struggente che presenta temi forti e socialmente impegnati in maniera delicata e discreta e da cui è stata tratta una serie tv live-action che verrà trasmessa ad aprile in Giappone.

Se avete amato alla follia A SILENT VOICE, da questo mese lasciatevi appassionare e commuovere anche da PERFECT WORLD. Il primo volume sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 24 aprile!

Tsugumi Kawana ha ventisei anni e lavora in un’azienda che si occupa di interior design. Durante una serata insieme allo staff di uno studio di architettura con cui collabora, incontra Itsuki Ayukawa, un suo ex compagno delle superiori, nonché suo primo amore. Nel rivederlo il cuore le batte all’impazzata, ma scopre anche che ora Itsuki non può più camminare. In un primo momento Tsugumi pensa che sarebbe impossibile avere una relazione con lui, ma poi…

