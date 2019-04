Quantum & Woody: La nuova serie torna il 17 Aprile

Dal 17 aprile faranno il loro ritorno i due supereroi più strampalati di tutto l’universo Valiant: QUANTUM & WOODY! I due fratelli, che insieme formano la peggior squadra di supereroi al mondo, torneranno infatti con un’esplosiva serie che racconterà le loro nuove, straordinarie avventure.

I tempi d’oro in cui erano degli eroi amati da tutti sembrano ormai lontani, e oggi solo il KLANG giornaliero a cui non possono sottrarsi (per non disgregarsi…) sembra legare i due fratelli. Ma in che modo un legame tanto tormentato quanto genuino è potuto precipitare fino a questo punto? Qual è il segreto che riguarda Woody che ha acceso la miccia?

A volte accetti il tuo destino, altre volte… tu e il tuo fratello adottivo casinista vi trovate intrappolati in un laboratorio scientifico che sta per esplodere. E la deflagrazione vi conferisce dei superpoteri incredibili. Come conseguenza dell’incidente Eric e Woody (alias Quantum e Woody) devono battere insieme, con un KLANG, i loro bracciali ogni ventiquattro ore, per evitare di dissolversi nel nulla. Ed è piuttosto difficile, il lavoro di supereroe, se nemmeno parli con il tuo compagno. Ma vedete, Eric nasconde da sempre un segreto bello grosso: lui sa chi è in realtà il vero padre di Woody… e dove si nasconde da decenni.

Dal 17 aprile QUANTUM & WOODY NUOVA SERIE N. 1 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!