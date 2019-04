5 CM al secondo celebra la proiezione al Cinema con il Complete Box

Il 13, 14 e 15 maggio verrà proiettato nei cinema italiani il film d’animazione 5 CM AL SECONDO dell’amatissimo maestro Makoto Shinkai, da cui è tratta la miniserie manga omonima edita da Edizioni Star Comics.

Una storia profonda ed estremamente commovente, di quelle che ti rimangano per sempre nel cuore, e che ora potremo finalmente ammirare anche nei cinema italiani!

Per celebrare l’evento vi proponiamo il 5 CM AL SECONDO COMPLETE BOX, contenente i due volumi a prezzo speciale! Il cofanetto, grazie alla collaborazione con NEXO DIGITAL, sarà inoltre dotato di una fascetta che vi garantirà un ingresso ridotto nei cinema che proiettano il film il 13, 14 e 15 maggio.

Il 5 CM AL SECONDO COMPLETE BOX sarà disponibile dal 30 aprile in fumetteria, libreria e Amazon! Un box imperdibile per tutti gli appassionati delle vicende dolceamare che coinvolgono Takaki, Akari e Kanae, e per chi ancora non ha avuto modo di conoscere i protagonisti di questa tenerissima storia. Ecco la lista dei cinema che aderiscono all’iniziativa!

5 CM AL SECONDO, una delle prime opere che hanno fatto conoscere al pubblico giapponese e internazionale il talento del maestro dell’animazione Makoto Shinkai, è un film diviso in tre parti che racconta la storia della profonda amicizia che lega Takaki e Akari.

I due giovani amici devono separarsi quando Akari è costretta a trasferirsi lontano da Tokyo, e il solo modo che hanno per comunicare è attraverso delle lettere. Quando anche Takaki si trasferisce ancora più lontano, i due decidono di incontrarsi per l’ultima volta, ma a causa della neve rischiano di non potersi vedere…

Il cartone animato ha vinto il premio come miglior film nell’edizione 2007 dell’Asia Pacific Screen Awards, mentre nel 2008 ha ricevuto il Lancia Platinum Grand Prize al Future Film Festival di Bologna.

Una storia struggente che vi toccherà nel profondo e che non potrete scordare… non perdete la possibilità di ricevere un ingresso ridotto per vedere al cinema il film 5 CM AL SECONDO il 13, 14 e 15 maggio!

