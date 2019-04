King of Eden: La caccia all’uomo inizia il 17 Aprile 2019

Ad aprile vi aspetta in fumetteria, libreria e Amazon il primo capitolo di KING OF EDEN, avvincente thriller in 6 volumi scritto dal grande Takashi Nagasaki e magistralmente illustrato da IGNITO.

Archeologia, spy-story, fantascienza, esoterismo e una buona dose di horror: questi sono gli ingredienti essenziali di questa vicenda cupa e appassionante, che sarà in grado di incollarvi letteralmente alle pagine fino alla conclusione di ogni volume.

Ad aprile il maestro Nagasaki ci farà immergere in un thriller ad alta tensione, in cui delle misteriose morti daranno il via a una caccia all’uomo all’ultimo respiro… fino a risalire all’origine stessa del genere umano!

Uno sperduto villaggio spagnolo è stato teatro di una strage terrificante alla quale non è sopravvissuto nemmeno un abitante. Sulla scena del crimine viene ritrovato un personaggio misterioso che si sta occupando di bruciare i cadaveri delle vittime. È lui il responsabile di quell’efferato episodio di violenza? E come si spiegano le deformazioni subite dai corpi delle vittime?

Non perdete il primo volume di KING OF EDEN, disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 17 aprile!

Takashi Nagasaki è uno dei più acclamati sceneggiatori giapponesi, ha coadiuvato il maestro Naoki Urasawa nella realizzazione di soggetto, sceneggiatura o supervisione dei suoi principali capolavori, come Monster, 20th Century Boys, Master Keaton e Billy Bat.