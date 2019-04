BABAU: Il secondo numero arriva il 10 Aprile

La miniserie BABAU giungerà a conclusione mercoledì 10 aprile, quando sarà finalmente disponibile il secondo volume cartonato. Nel primo libro abbiamo fatto la conoscenza di Elliot, un bambino appassionato di storie di paura e di babau, gli spaventosi mostri che nella notte amano terrorizzare i bambini nascondendosi sotto i loro letti.

Ma Elliot non avrebbe mai immaginato che i babau potessero esistere davvero, finché un giorno non si ritrova nel bel mezzo di una guerra tra queste spaventose creature… pagando un prezzo fin troppo alto!

Lasciatevi trasportare da questa vicenda emozionante, piena di azione e suspense. Il percorso di accettazione della paura e del dolore intrapreso da Elliot sta per arrivare alla sua definitiva conclusione.

Chi vincerà questa terribile guerra? E cosa succederà al piccolo Elliot? Non lasciatevi sfuggire BABAU N. 2 firmato dai talentuosi Mathieu Salvia e Djet. Il volume sarà disponibile dal 10 aprile in fumetteria, libreria e Amazon!

Dopo la tragica morte dei genitori, il piccolo Elliot, da sempre grande appassionato di letture di paura (in particolare legati alla folkloristica figura del Babau) è solo al mondo: per sua fortuna, uno dei mostri più potenti mai esistiti, il celebre “Padre Morte”, decide di tenerlo sotto la propria ala protettrice.

Peccato che, in questo modo, Elliot si ritrovi in mezzo a una guerra tra mostri, catapultato in un universo tanto terrificante quanto affascinante. Vi ricordiamo inoltre che il primo volume gode della splendida variant cover di Mirka Andolfo, talento internazionale dal tratto unico e di fortissimo impatto!