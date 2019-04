Hungry Marie: Il primo volume del nuovo Manga di Ryuhei Tamura arriva il 17 Aprile

Ryuhei Tamura, torna con una nuova, spassosa e avvincente action-comedy a tinte sovrannaturali: HUNGRY MARIE! Taiga Bijogi è innamorato da sempre della ragazza sbagliata. Fra lui e la sospirata Anna Sagimiya, infatti, si stagliano le rispettive famiglie – taoisti gli uni e cattolici gli altri – che da generazioni si fanno la guerra apertamente.

E se già le cose nascono complicate, lo diventano ancor più quando Taiga scopre che i Sagimiya stanno segretamente organizzando un oscuro rituale per riportare in vita… Marie Therese Charlotte di Borbone, figlia della regina Maria Antonietta! Taiga è disposto a tutto per amore, anche a chiudere un occhio sulle stranezze dei suoi familiari; ma quando finisce fortunosamente coinvolto nel rituale, resta vittima di un profondo e inatteso… cambiamento?!?

Una commedia esilarante, coinvolgente e appassionante condita da una manciata di romanticismo, una spruzzata di esoterismo e abbondanti dosi di azione.Non perdete HUNGRY MARIE n. 1, dal 17 aprile in fumetteria, libreria e Amazon!

Ryuhei Tamura è un mangaka giapponese nato nel 1980. Mentre lavorava come assistente di Toshiaki Iwashiro (PSYREN), ha pubblicato alcune opere one shot come NIRAIKANAI YORI e OMIYA JET. Nel 2008 ha pubblicato lo one shot di BEELZEBUB sulla rivista Weekly Shonen Jump e ha vinto il 4° Gold Future Cup ottenendo un grandissimo riscontro da parte dei lettori. L’anno successivo ha debuttato con la serializzazione della stessa opera, che è diventata subito una serie di grande successo, dalla quale è stato trasposto anche un anime nel 2011