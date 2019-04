CODENAME SAILOR V: Il secondo numero arriva il 10 Aprile

Con il secondo volume di CODENAME SAILOR V, miniserie prequel di SAILOR MOON, si concludono le fantastiche avventure di Minako, ovvero Sailor Venus, la guerriera proveniente dal pianeta Venere. Ma questo volume sarà anche l’ultimo della testata PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON NEW EDITION, che ci ha tenuto compagnia fino ad ora con le avventure delle guerriere più amate di tutti i tempi.

In questa ultima avventura Minako dovrà affrontare un nemico davvero difficile da sconfiggere, che si approfitta degli indifesi sfruttando le loro debolezze. Dovrà inoltre fare i conti con la sua passione per i bei ragazzi, che la metterà duramente alla prova.

Riuscirà la guerriera che veste alla marinara a salvare il mondo e a uscirne sana e salva anche questa volta? Presto potrete scoprirlo, perché CODENAME SAILOR V n. 2 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 10 aprile!

Continua la lotta contro il male della nostra eroina, questa volta alle prese con un nemico davvero infido, che sfrutta l’usanza di regalare cioccolato a San Valentino per far ingrassare i malcapitati che cadono nella sua trappola e sottrarre loro energia!

Ma tra le fila della malvagia Dark Agency milita anche una celebrità televisiva, il “fantomatico ladro Ace”, per cui la stessa Minako perderà la testa! Quale oscuro segreto si cela nel passato del ragazzo?

Naoko Takeuchi è una delle più celebri mangaka giapponese, nata a Kofu il 15 marzo 1967: il suo esordio professionistico avviene sulle pagine della rivista «Nakayoshi», edita da Kodansha, casa editrice che non ha più lasciato. La sua opera più famosa, considerata tra le più alte espressioni della cultura pop nipponica, è PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON, per la quale ha vinto il 17° Kodansha Manga Award. Tra le sue passioni, oltre alla guida di macchine veloci e il collezionismo di antichità, vi è la scienza: è infatti laureata in Chimica.