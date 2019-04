Dragon Ball: Vita da Yamcha disponibile dal 10 Aprile

Se amate lo straordinario universo di DRAGON BALL, ad aprile non potrete farvi sfuggire il volume unico dedicato a uno dei più strani casi di reincarnazione del mondo dei fumetti!

DRAGON BALL SIDE STORY: VITA DA YAMCHA, il volume che raccoglie gli episodi pubblicati sulla rivista giapponese «Jump Plus», sta per sbarcare in Italia. In seguito a un incidente, un ragazzo si ritroverà improvvisamente a vestire i panni di Yamcha… il più debole fra i guerrieri di Dragon Ball! Quali (dis)avventure dovrà affrontare il nostro protagonista? Inutile dire che ne vedremo delle belle!

Dal 10 aprile DRAGON BALL SIDE STORY: VITA DA YAMCHA sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon. Non lasciatevi scappare questa rilettura imprevedibile e originale della storica saga di Dragon Ball!

In seguito a una caduta, uno studente delle superiori si reincarna nientemeno che… in Yamcha, l’amico di tante avventure di Goku e compagni!

Ma non fa in tempo a rallegrarsi per il fidanzamento con Bulma che subito si ricorda della fine che lo aspetta nel mondo di Dragon Ball… Per sopravvivere all’attacco di nemici sempre più potenti, stavolta Yamcha dovrà provare a diventare il più forte!

Akira Toriyama è uno dei più celebri mangaka giapponesi: nato a Nagoya, debutta con WONDER ISLAND sulla rivista «Weekly Shonen Jump» nel 1978. Nel 1980 inizia la serializzazione della sua prima opera di successo: DR. SLUMP, basata su un’idea del suo storico redattore Kazuhiko Torishima.

Ma il pur grande successo di DR. SLUMP verrà superato dalla sua opera successiva: DRAGON BALL, il manga più famoso in assoluto, da cui è stato tratto un anime trasmesso in più di 40 paesi nel mondo, nonché una moltitudine di videogiochi e altro merchandising.

Toriyama ha anche curato il character design della popolare serie di videogiochi DRAGON QUEST, ed è stato una fonte d’ispirazione per le successive generazioni di fumettisti, in Giappone come nel resto del mondo.