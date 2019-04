Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Speciale sovraccoperta celebrativa in regalo con il primo volume

Manca una settimana all’uscita italiana del primo volume di DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA, e già si respira un’aria di attesa ed eccitazione attorno a questa importante serie tratta da «Weekly Shonen Jump», la cui serie animata – che si preannuncia assolutamente spettacolare – è in partenza proprio domani in Giappone.

Per celebrare il crescente successo in patria e il fermento positivo degli appassionati italiani, abbiamo deciso di realizzare una speciale sovraccoperta limitata che verrà regalata a tutti gli acquirenti del primo volume! La sovraccoperta sarà disponibile nelle fumetterie aderenti all’iniziativa e presso il nostro stand a Napoli Comicon fino a esaurimento scorte. Affrettatevi!

Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un’avvincente racconto di sangue, spade e avventura!

Koyoharu Gotouge nasce il 5 Maggio, ed esordisce come mangaka nel 2014, ottenendo la 3a posizione nel concorso “Jump’s Golden Future Cup” con la storia autoconclusiva Monju shiro kyodai, che viene così pubblicata sulla celebre rivista «Weekly Shonen Jump». Nel 2015 realizza un’altra storia autoconclusiva, sempre per «Weekly Shonen Jump», e l’anno successivo inizia la pubblicazione di Demon Slayer – Kimetsu no yaiba, la sua prima opera seriale, destinata a diventare in breve tempo una delle preferite dai lettori di «Jump».