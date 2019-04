Conan il Cimmero: La figlia del gigante dei ghiacci disponibile dal 10 Aprile

Il quarto volume che narra le avventure del leggendario Conan il Cimmero sta per approdare in libreria e fumetteria! Conan seguirà fin sulle montagne la figlia di Ymir – il gigante dei ghiacchi -, la dea selvaggia e provocante più bella delle fiamme dell’inferno. Una donna irresistibile ma tremendamente infida, che farà di tutto per far cadere il cimmero verso la sua trappola mortale.

Conan dovrà lottare contro il ghiaccio e contro se stesso per uscire sano e salvo da questo inferno. L’opera è magistralmente scritta e illustrata da Robin Recht, il quale saprà regalarvi un’esperienza visiva di rara bellezza e coinvolgimento.

Potrete seguire il viaggio di Conan nell’immensa distesa di ghiaccio e neve dal 10 aprile, quando CONAN IL CIMMERO – LA FIGLIA DEL GIGANTE DEI GHIACCI sarà finalmente disponibile in fumetteria, libreria e Amazon.

Unico sopravvissuto a una furiosa battaglia, Conan è solo, in mezzo a una distesa di neve macchiata di sangue. Finito lo scontro, il cimmero si trova sopraffatto da un’estrema stanchezza e da un profondo disgusto, fino al momento in cui si imbatte in una donna dalla bellezza soprannaturale, accecante come il riflesso del sole sulla neve.

Morso da un ardente desiderio, Conan decide di seguirla cadendo così in una trappola, e viene attaccato da due titani. Preso dall’ardore, nemmeno per un secondo ha sospettato che la giovane potesse essere la figlia di Ymir, il gigante dei ghiacci!