My Hero Academia: Annunciato uno Starter Pack inedito

Come abbiamo già annunciato, Hideyuki Furuhashi e Betten Court, rispettivamente sceneggiatore e disegnatore di VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS, saranno ospiti di Edizioni Star Comics a COMICON 2019!

Per festeggiare la loro presenza durante questa edizione della manifestazione partenopea, Edizioni Star Comics ripropone i primi 4 volumi della serie manga VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS in un inedito starter pack a prezzo speciale, che potrete acquistare presso il nostro stand a COMICON. Il modo migliore per recuperare l’avvincente arco narrativo della serie spin-off del famosissimo MY HERO ACADEMIA!

Ma non è tutto! Durante COMICON 2019 verrà presentato in anteprima anche VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS n. 5 in versione speciale, contenente 3 cartoline inedite!

Gli Heroes sono dei prescelti che, sotto licenza governativa, sfruttano i potenti Quirk di cui sono dotati sin dalla nascita per proteggere il pianeta dai malintenzionati. Al mondo, però, esistono anche dei non prescelti dotati di poteri mediocri, e la strada che essi percorrono è quella… degli Illegal Heroes!

Grazie alla professionalità di Makoto, l’evento musicale Naru Fes riscuote un inaspettato successo, portando grande fama e popolarità a Pop. La ragazza, infatti, sarà protagonista di un evento a Osaka… Per quanto non l’abbia mai particolarmente amato, Pop vorrebbe informare anche il Maestro dei suoi successi, ma ultimamente quest’ultimo non si fa vedere…

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS starter pack e n. 5 in versione speciale con 3 cartoline saranno disponibili in anteprima a COMICON 2019, e dall’8 maggio in fumetteria, libreria e Amazon!

Hideyuki Furuhashi è un romanziere e scrittore di fantascienza giapponese. È anche autore e soggettista di svariate light novel tratte da serie manga, tra cui ALPHAS – ZETMAN ANOTHER STORY, adattamento in romanzo del manga Zetman del maestro Masakazu Katsura, il creatore della celebre VIDEO GIRL AI. Attualmente è al lavoro come sceneggiatore su VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS, spin-off di MY HERO ACADEMIA serializzato su Shonen Jump + da dicembre 2016.

Betten Court è un fumettista e illustratore giapponese. È autore di svariate opere, fra le quali PRINCE STANDARD, GIRLFRIEND e ASHITA DOROBOU. Attualmente è al lavoro come disegnatore su VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS, spin-off di MY HERO ACADEMIA serializzato su Shonen Jump + da dicembre 2016.