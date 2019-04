Blooodshot Salvation: Un’importante rivelazione nel terzo numero

L’universo Valiant continua ad arricchirsi con un nuovo, imperdibile volume: BLOODSHOT SALVATION N. 3!

Dopo aver affrontato la Zona Morta ed esserne uscito sano e salvo, Bloodshot vivrà una nuova, pericolosa avventura, questa volta nel futuro. Nel 41˚ secolo l’eroe colonizzato dai naniti dovrà compiere una missione decisiva e si ritroverà di fronte a Bloodshot 4001, ciò che resta di se stesso in quel futuro lontano.

Ma c’è uno sconvolgente segreto, tutto da scoprire, che lega i due attraverso i secoli… Per sapere di cosa si tratta non vi resta che aspettare il 10 aprile, quando BLOODSHOT SALVATION N. 3 sarà finalmente disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Inoltre non dimenticate che è partito il conto alla rovescia per l’uscita al cinema del primo film targato Sony, che vedrà la luce a febbraio del 2020, con protagonista proprio Bloodshot, interpretato da Vin Diesel!

Duemila anni nel futuro, nell’anno 4001 D.C., l’uomo noto un tempo come Ray Garrison non esiste più… ma i microscopici naniti che erano dentro di lui vivono ancora in Bloodshot 4001, un’eco violenta di quelli che erano mente, corpo e anima di Bloodshot, ormai più macchina che uomo. Ma quando il Bloodshot della nostra epoca verrà trasportato all’alba del 41° secolo con un’ultima missione da compiere, due leggende dell’Universo Valiant si ritroveranno finalmente faccia a faccia… e la rivelazione del segreto che li lega attraverso i secoli ridefinità per sempre il posto di Bloodshot al centro dell’Universo Valiant!

Dal 10 aprile BLOODSHOT SALVATION n. 3 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!