Fairy Girls: Il primo numero arriva il 10 Aprile

L’avvincente e magica saga di FAIRY TAIL sta per terminare, ma se siete appassionati di questo fantastico manga non potrete non gioire per l’arrivo in Italia del suo spin-off: FAIRY GIRLS!

Una storia tutta al femminile, con protagoniste Lucy, Elsa, Lluvia e Wendy, quattro splendide e potentissime maghe della gilda alle prese con una serie di avventure a non finire! Tra tornei e missioni, le ragazze decidono di concedersi una vacanza, ma ben presto si ritroveranno in un mare di guai! Riusciranno a salvare il regno di Fiore?

Fairy Tail, dopo aver vinto il Gran Palio della Magia conquistando il titolo di gilda più forte del regno di Fiore, può finalmente godersi un po’ di riposo. Ma invece che partecipare ai festeggiamenti, Lucy, Elsa, Wendy e Lluvia preferiscono svignarsela per visitare Crocus, la capitale del regno. Com’è tipico per delle maghe di Fairy Tail, finiranno presto nei guai, ritrovandosi persino ad affrontare una situazione in cui è in gioco il destino del regno!

Dal 10 aprile FAIRY GIRLS n. 1 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Hiro Mashima è un mangaka giapponese nato nel 1977 a Nagano. È balzato agli onori del pubblico degli appassionati con il titolo RAVE MASTER, pubblicato da Kodansha sulla rivista «Weekly Shonen Magazine» dal 1999 al 2005. La sua opera di maggior successo, ovvero il manga FAIRY TAIL, è stata pubblicata sulla stessa rivista dal 2006 al 2017, mentre dal 2018 è iniziata la serializzazione della nuova opera, EDENS ZERO.