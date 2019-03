Dall’autore di Fairy Tail arriva Edens Zero

Hiro Mashima, autore di FAIRY TAIL, nonché uno dei mangaka più amati e affermati al mondo, è pronto ad appassionarci e divertirci ancora con la sua nuova, attesissima opera EDENS ZERO, in arrivo in Italia ad aprile.

Un manga che ci porterà in viaggio su pianeti sconosciuti attraverso l’immensità dell’universo. Sbarcheremo sul pianeta Granbell per fare la conoscenza di Shiki, bizzarro ragazzo cresciuto fra i robot senza aver mai incontrato un essere umano. Immaginate quale sconquasso porterà nella sua vita l’arrivo dell’avvenente Rebecca con il suo buffo gattino Happy!

Gli ingredienti sono quelli che abbiamo imparato ad amare in FAIRY TAIL – emozioni, avventura e amicizia, stavolta sapientemente immersi in un suggestivo contesto fantascientifico dal sapore di una moderna space opera.

Il primo volume di EDENS ZERO sarà finalmente disponibile dal 30 aprile in edicola, libreria, fumetteria e Amazon.

Il giovane Shiki vive sul pianeta Granbell insieme ai robot che animano un vastissimo parco a tema. Un giorno arrivano due visitatori, i primi a mettere piede su Granbell da circa un secolo: Rebecca, una giovane creatrice di contenuti digitali, e il suo gatto blu Happy. I tre vanno subito d’accordo e diventano amici… Ancora non sanno che questo incontro cambierà i loro destini! Hiro Mashima, osannato autore di Fairy Tail, abbandona le atmosfere incantate della sua famosa serie per intraprendere un incredibile viaggio, a metà tra fantasy e fantascienza, alla scoperta di stelle e pianeti sconosciuti!

Il primo volume di EDENS ZERO uscirà anche in una fantastica Limited Edition con sovraccoperta, un booklet – contenente una storia extra e gli studi preparatori dell’opera – e un set di 5 cartoline limitate allegate. La limited Edition sarà disponibile solo in fumetteria e presso lo stand Star Comics al Napoli Comicon! Ma non finisce qui: per celebrare ancor più degnamente questo importantissimo esordio, gli acquirenti della Limited Edition riceveranno in regalo un esclusivissimo mini shikishi dedicato dal maestro Mashima in persona ai suoi lettori italiani!

Infine, un’ultima sorpresa: tutti coloro che acquisteranno il volume al nostro stand durante il prossimo Napoli Comicon riceveranno in regalo una simpatica spilletta raffigurante uno dei protagonisti dell’opera. Queste spillette fanno parte di una campagna globale a cui partecipano tutti gli editori internazionali di EDENS ZERO, che ne hanno realizzato delle versioni personalizzate per il proprio paese. Un progetto unico a cui siamo orgogliosi di aderire. Entrate anche voi a far parte della community internazionale dei fan del maestro Mashima!

Dal 30 aprile EDENS ZERO n. 1 versione regular sarà disponibile in edicola, fumetteria, libreria e Amazon e in edizione Limited solo in fumetteria, con sovraccoperta, cartoline e booklet!

Hiro Mashima è un mangaka giapponese nato nel 1977 a Nagano. È balzato agli onori del pubblico degli appassionati con il titolo RAVE MASTER, pubblicato da Kodansha sulla rivista «Weekly Shonen Magazine» dal 1999 al 2005. La sua opera di maggior successo, ovvero il manga FAIRY TAIL, è stata pubblicata sulla stessa rivista dal 2006 al 2017, mentre dal 2018 è iniziata la serializzazione della nuova opera, EDENS ZERO.