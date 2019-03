Dragon Ball Full Color: La saga dei Saiyan prosegue dal 27 Marzo

Il terzo arco narrativo di DRAGON BALL FULL COLOR sta volgendo al termine con l’ultimo attesissimo volume de LA SAGA DEI SAIYAN.

In questi mesi abbiamo scoperto le vere origini di Goku e seguito con entusiasmo e trepidazione gli scontri epocali con Radish e Nappa. Ma ora, per annientare Vegeta, serviranno tutte le energie possibili e immaginabili, perché la vittoria non è così scontata.

Se volete scoprire chi sia il più forte guerriero Saiyan, allora non potete perdervi DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DEI SAIYAN n. 3, l’ultimo volume di uno dei capolavori del maestro Akira Toriyama, dal 27 marzo in edicola, fumetteria, libreria e Amazon!

Trascorso un anno dall’arrivo di Radish, altri due potenti Saiyan giungono sulla Terra: Nappa e Vegeta. Il primo, per quanto forte, viene messo rapidamente fuori combattimento da Goku, appena tornato dal suo allenamento presso il Re Kaio. L’esito del combattimento con Vegeta, invece, è tutt’altro che scontato…

Akira Toriyama è uno dei più celebri mangaka giapponesi: nato Nagoya, debutta con WONDER ISLAND sulla rivista «Weekly Shonen Jump» nel 1978. Nel 1980 inizia la serializzazione della sua prima opera di successo: DR. SLUMP, basata su un’idea del suo storico redattore Kazuhiko Torishima. Ma il pur grande successo di DR. SLUMP verrà superato dalla sua opera successiva: DRAGON BALL, il manga più famoso in assoluto, da cui è stato tratto un anime trasmesso in più di 40 paesi nel mondo, nonché una moltitudine di videogiochi e altro merchandising.

Toriyama ha anche curato il character design della popolare serie di videogiochi DRAGON QUEST, ed è stato una fonte d’ispirazione per le successive generazioni di fumettisti, in Giappone come nel resto del mondo.