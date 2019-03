L’innominabile sorella arriva in Italia il 27 Marzo

La solitudine e l’abbandono possono spingere una persona a fare di tutto per sentirsi amata e colmare quel vuoto che ha dentro. Yuu, rimasto senza nessuno al mondo, prenderà una decisione davvero sorprendente, che cambierà totalmente la sua vita, grazie all’incontro con un mitologico essere sovrannaturale.

Chiyo, questo è il nome della creatura oscura, esaudirà il desiderio del giovane e diventerà… sua sorella maggiore.

Un’opera che ha avuto un successo strabiliante in Giappone, un caso editoriale davvero unico, grazie a un riutilizzo geniale dell’immaginario lovecraftiano e a un’inattesa componente di introspezione.

Lasciatevi meravigliare ed ammaliare da L’INNOMINABILE SORELLA, disponibile in Italia dal 27 marzo in fumetteria, libreria e Amazon!

Yuu ha perso i genitori in un incidente e da allora vive sballottato da un parente all’altro. Quando però lo zio viene ricoverato d’urgenza si ritrova completamente solo, finché, nella tenuta di famiglia, non incontra Chiyo, un’ antica entità nota anche come “il capro nero dei boschi”. L’essere oscuro offre al ragazzo la possibilità di esaudire un solo desiderio, e Yuu, senza troppi ripensamenti, gli chiede di diventare… sua sorella maggiore!