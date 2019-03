I dipinti maledetti: Il 1° numero arriva il 27 Marzo 2019

Dal 27 marzo potrete seguire il fantastico viaggio dei due protagonisti de I DIPINTI MALEDETTI, l’opera pubblicata in Giappone dall’editore di DRAGON BALL e ONE PIECE. Un’opera surreale e suggestiva che vi ammalierà, emozionandovi e coinvolgendovi volume dopo volume.

Aisya, una bambina malata che vive in orfanotrofio, ha un grande dono: i dipinti che realizza col suo sangue hanno il potere di far accadere dei miracoli! Quando la voce si diffonde, sono in molti a recarsi da lei per chiederle un aiuto e alleviare le loro pene.

Ma i quadri, nonostante siano stati creati con le migliori intenzioni, vengono corrotti dai desideri umani trasformandosi in opere malefiche e pericolose, tanto che la gente prende a chiamarli “i dipinti maledetti della strega”. Aisya chiede perciò al suo migliore amico Loki di trovare e bruciare tutte le sue opere. Il giovane intraprende così un lungo viaggio per mantenere la promessa…

Dal 27 marzo I DIPINTI MALEDETTI n. 1 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!