Detective Conan Soccer Edition disponibile dal 13 Marzo 2019

Se siete appassionati delle vicende del piccolo grande detective Conan Edogawa, alias Shinichi Kudo, non potete non sapere del suo grande amore per il calcio. Una grande passione, quella per il pallone, che sarà il filo conduttore dell’imperdibile volume unico DETECTIVE CONAN SOCCER SELECTION.

Disponibile dal 13 marzo in fumetteria, libreria e Amazon, il volume racchiuderà gli episodi più belli e avvincenti a tema calcistico dedicati all’infallibile investigatore liceale che è stato trasformato in bambino.

In attesa del volume 95 della serie DETECTIVE CONAN, vi consigliamo di non lasciarvi scappare questo volume unico, di nome e di fatto! Per tutti i fan del piccolo detective con gli occhiali, ecco un nuovo volume antologico per sopperire all’attesa dei nuovi numeri della serie.

Questa volta, il filo conduttore del volume è l’altra grande passione di Shinichi Kudo, seconda soltanto all’investigazione… il calcio! Del resto, il nostro piccolo Sherlock Holmes ha sempre dimostrato di essere un asso col pallone, impiegandolo per sgominare più di un criminale.

Tra i numerosi episodi della serie regolare sono stati selezionati con la massima cura quelli di argomento calcistico, per poi raccoglierli in un unico volume da collezione! Mai come in queste storie le brillanti deduzioni di Conan sono andate di pari passo con la sua tecnica da fuoriclasse!

Dal 13 marzo DETECTIVE CONAN SOCCER SELECTION sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Gosho Aoyama, fumettista giapponese, è nato a Daiei, nella prefettura di Tottori, il 21 Giugno 1963. Dopo un inizio travagliato – i genitori non volevano che intraprendesse la carriera di mangaka, inizia la carriera come insegnante d’arte al liceo di Daiei –, debutta ufficialmente nel 1987 sulla rivista Shonen Sunday con CHOTTO MATTETE, proseguendo poi con KAITO KID e YAIBA, con il quale vince lo Shogakukan Manga Award nel 1993. Dall’anno successivo inizia la serializzazione della sua opera più famosa, DETECTIVE CONAN, che lo consacra definitivamente al successo.