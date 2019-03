To Your Eternity: Il primo volume arriva il 17 Aprile 2019

Con il premiatissimo best seller A SILENT VOICE Yoshitoki Oima ci ha toccato nel profondo, emozionandoci pagina dopo pagina, volume dopo volume. Ora l’autrice torna a raccontarci una nuova storia, commovente e spiazzante: quella di TO YOUR ETERNITY.

Il viaggio di Fushi, un essere immortale senza forma e senza emozioni, inizia quando un giorno viene fatto atterrare nella tundra, dove comincia a conoscere il mondo e dà inizio a un lento cammino che lo porterà a incontrare l’umanità e imparare a “vivere”.

Dopo aver vinto diversi riconoscimenti in Giappone e in Francia, fra cui il premio per “Miglior Nuova Serie” al Paris Japan Expo 2018, TO YOUR ETERNITY arriva finalmente in Italia.

Ad aprile lasciatevi rapire da questa storia unica e appassionante, una vicenda in cui vita, morte, sentimenti e reincarnazione si intrecciano, e dove le emozioni prendono il sopravvento.

Un essere immortale atterra un giorno nella tundra. In grado di mutarsi in qualunque cosa grazie alle informazioni che raccoglie dal mondo intorno a lui, assume via via la forma di ciò in cui si imbatte. Un giorno incontra un ragazzo, ma non passa molto tempo che deve separarsene. Luci, profumi, rumori, dolore, gioia, tristezza… Un viaggio in un mondo pieno di stimoli e sensazioni, attraverso una costante evoluzione.

Dal 17 aprile TO YOUR ETERNITY n. 1 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon! Sfogliate online le prime pagine di TO YOUR ETERNITY n. 1 a questo link!

Yoshitoki Oima nasce in Giappone a Ogaki, prefettura di Gifu, nel Marzo 1989. Appassionata di disegno fin da bambina, vince appena diciottenne l ‘ottantesima edizione del concorso per autori esordienti della rivista «Shonen Magazine», grazie a una storia breve che diventerà poi lo spunto per A SILENT VOICE.

Debutta come disegnatrice professionista nel 2009, e come autrice completa (disegno e sceneggiatura) nel 2013, proprio con A SILENT VOICE, che, con la sua media di 70000 copie vendute a volume, è tuttora la sua opera di maggior successo. Dal 2016 è impegnata nella realizzazione della sua nuova fatica, TO YOUR ETERNITY.