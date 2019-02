DEMON SLAYER: Il primo numero arriva il 10 Aprile

Ad aprile uno dei più attesi e celebrati shonen manga di quella straordinaria fucina di successi chiamata «Weekly Shonen Jump»: DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA, una sorprendente storia a tinte sovrannaturali ricca di pathos, azione, avventura ed emozioni.

Considerato uno dei “quattro nuovi grandi re” di «Shonen Jump», sta vivendo un periodo di crescente popolarità in Giappone, forte dei circa tre milioni di copie vendute e di una serie animata prevista per aprile e i cui primi 5 episodi usciranno in anteprima il 29 marzo nei cinema nipponici. Siete pronti a farvene conquistare anche voi?

Tanjiro si mette in viaggio per vendicare la morte dei suoi familiari e cercare una cura per la sorella minore Nezuko, trasformata in demone da una creatura malvagia. Il legame che unisce i due ragazzi sarà abbastanza forte da sconfiggere i feroci istinti cannibali da cui Nezuko è ora invasa? Tanjiro riuscirà a salvarla e a sterminare i demoni malvagi?

Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un’avvincente racconto di sangue, spade e avventura!

Dal 10 aprile non perdete DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA, in libreria, fumetteria e Amazon!

Koyoharu Gotouge nasce il 5 Maggio, ed esordisce come mangaka nel 2014, ottenendo la 3a posizione nel concorso “Jump’s Golden Future Cup” con la storia autoconclusiva Monju shiro kyodai, che viene così pubblicata sulla celebre rivista «Weekly Shonen Jump». Nel 2015 realizza un’altra storia autoconclusiva, sempre per «Weekly Shonen Jump», e l’anno successivo inizia la pubblicazione di Demon Slayer – Kimetsu no yaiba, la sua prima opera seriale, destinata a diventare in breve tempo una delle preferite dai lettori di «Jump».