HATSU HARU si conclude con il numero 13

HATSU HARU ̶ LA PRIMAVERA DEL MIO PRIMO AMORE ci ha conquistato con una storia dolce e delicata, raccontando i primi amori adolescenziali che hanno fatto battere il cuore dei protagonisti, Kai e Riko.

Uno shojo in cui è il protagonista maschile a raccontare la storia dal suo punto di vista, ovvero quello di un giovane che, normalmente corteggiatissimo dalle ragazze, si ritrova a non essere corrisposto per la prima volta.

La tenera e travagliata storia d’amore tra i due giovani avrà finalmente un lieto fine, con questo ultimo, atteso volume? Lo scoprirete con il tredicesimo e ultimo numero di HATSU HARU ̶ LA PRIMAVERA DEL MIO PRIMO AMORE, disponibile nella collana AMICI, a partire dal 20 febbraio.

Per dare una svolta al suo rapporto con Riko, Kai vuole impiegare il suo stipendio per pianificare un viaggio con tanto di pernottamento fuori… ma è terribilmente imbarazzato e non riesce a invitarla! Riusciranno i due innamorati a partire?! Nel frattempo, Riko rivela a Kai che c’è una questione di cui parlare. Proprio quando la loro storia stava andando per il meglio, dovranno fare i conti con un ostacolo insormontabile…! Ecco a voi l’ultimo, commovente volume di questa storia d’amore tra adolescenti dolce e tormentata!

Dal 20 febbraio HATSU HARU n. 13 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!