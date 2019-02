Conan il Cimmero – Oltre il fiume nero: Disponibile dal 20 febbraio

Conan il Cimmero, il possente barbaro dai capelli corvini, sta per tornare con OLTRE IL FIUME NERO, il terzo volume dedicato alle sue formidabili avventure.

Nato nel 1932 dalla fervida fantasia di Robert E. Howard, nel corso degli anni Conan è stato protagonista di molti racconti a fumetti, finché la Glénat, casa editrice francese, ha dato vita alla collana CONAN IL CIMMERO, diretta dallo sceneggiatore Jean-David Morvan, con la supervisione di Patrice Louinet.

In OLTRE IL FIUME NERO il possente barbaro attraverserà il pericoloso fiume al quale nessuno, per nessun motivo, dovrebbe avvicinarsi, per tentare di aiutare i coloni stabilitisi in quelle terre ostili inadatte alla sopravvivenza di ogni forma di civiltà.

Un viaggio rischioso dall’epilogo incerto, che potrete seguire dal 20 febbraio, quando CONAN IL CIMMERO – OLTRE IL FIUME NERO sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon.

Il paese dei Pitti è una giungla oscura, in cui il confine tra cività e barbarie è molto labile. Il fiume nero ne è lo spartiacque: nessun uomo bianco è mai tornato dopo averlo attraversato. Nessuno tranne Conan. È nel cuore di questo inferno verdeggiante che il Cimmero incontra il giovane Balthus, salvandolo dalle grinfie di feroci guerrieri. Insieme, proveranno ad aiutare i coloni che si sono stabiliti nella zona, fondando l’ultima roccaforte della civiltà.

