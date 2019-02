Mazinger Z incontra i Transformers in un Manga Crossover

Il noto rivenditore Village Books ha annunciato la pubblicazione di un Manga Crossover che vedrà l’iconico Mazinger Z di Go Nagai sfidare i robot della serie Transformers di Takara Tomy.

Il crossover sarà composto da 104 pagine a colori in formato B5 e delle dimensioni di 17,6 x 25 cm, realizzato da un team di 6 artisti che racconteranno una storia unica che vedrà la partecipazione dei Transformers e del celebre Mazinger Z.

A lavorare al progetto vi sono:

Il Manga verrà commercializzato in 4 differenti copertine:

La storia è invece a cura di Eugene Ishiwaka, a seguire la sinossi:

Gli Autobots e Decepetions vengono risucchiati in una distorsione spazio temporale, ritrovandosi in un Giappone in cui Mazinger Z è attivo. La storia vedrà la partecipazione del Dr. Hell e il Barone Ashura in una battaglia coinvolgente.