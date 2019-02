MAGI ADVENTURE OF SIMBAD si conclude

La magica saga di Sinbad giunge a una splendida conclusione con questo ultimo volume, riallacciandosi alla serie principale MAGI – THE LABYRINTH OF MAGIC.

Una storia di avventura, saggezza, umanità e potere nata dalla fantasia di Shinobu Ohtaka e messa su carta dalle matite di Yoshifumi Ohtera, in cui abbiamo scoperto come Sinbad il predestinato, dopo mille avventure, è riuscito a regnare su Sindria e i Sette Mari.

Un manga imperdibile per chi ha amato MAGI – THE LABYRINTH OF MAGIC, ma anche per chi ancora non conosce questa saga rocambolesca e vuole iniziarne la lettura partendo dal prequel.

In che modo Sindbad è diventato il Re dei Sette Mari dopo la distruzione di Sindria? In questo numero leggerete l’epilogo della storia e di come è avvenuto l’incontro con una maga geniale che in futuro sarà una delle colonne portanti della nuova Sindria. Sindbad infatti non si dà per vinto e progetta di ricostruire il suo paese… Una conclusione che si ricollega alla serie principale Magi: The Labyrinth of Magic. Ora il quadro è finalmente completo!

Dal 13 Febbraio MAGI – ADVENTURE OF SINDBAD n. 19 sarà disponibile in edicola, fumetteria, libreria e Amazon!