XENA: Nuova serie a fumetti per la principessa guerriera

Dynamite annuncia il ritorno della principessa guerriera XENA, con una nuova serie a fumetti che sarà disponibile a partire dal mese di Aprile. Scritta da Vita Ayala (nota per Black Panther e Wonder Woman), la serie è disegnata da Rebecca Nalty con il lettering a cura di Ariana Maher.

La serie tornerà nell’antica Grecia , in cui XENA si ritroverà ad impugnare le spade ed i chakram in compagnia di Gabrielle. Le due dovranno indagare su uno strano evento che si verifica in un villaggio misterioso, dove i bambini sono miracolosamente forti. Che sia colpa degli dei?

Ayala conclude dichiarando:

Sono entusiasta di lavorare su XENA. E’ il mio personaggio preferito da sempre, essendo in grado di lavorare in un qualsiasi progetto che la coinvolge per me è un vero onore. La squadra ha un sacco di cose divertenti in serbo per i lettori, tra cui alcuni vecchi nemici e viaggiare in luoghi dove XENA non è mai stata prima.