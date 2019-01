Ninjak – Shadowman: Rapture disponibile dal 16 Gennaio 2019

Ogni universo narrativo che si rispetti, sopratutto quando parliamo di supereroi, vanta una schiera di personaggi per ogni tipo di linguaggio, ambientazione e, per dirlo con un termine moderno, di “mood”.

Ninjak – Shadowman: Rapture arriva su Amazon

Se nelle vostre corde c’è l’esoterismo e l’eterno scontro tra Bene e Male – magari farcito di magia vudù e battaglie in altre dimensioni – allora la serie Shadowman è semplicemente d’obbligo.

Mentre se amate lo spionaggio e un mondo occulto in cui solo un ninja mercenario può sopravvivere e dettare le sue regole, allora Ninjak è quello che fa per voi.

Ma che succederebbe se oltre al mondo intero, lo stesso Paradiso fosse minacciato da un’entità millenaria, ora più che mai pronta a prendersi la sua vendetta su dèi e mortali? Accade che le forze si uniscono, gli intenti convergono, e il più grande scontro degli ultimi anni ha inizio!

Ninjak – Shadowman: Rapture è il volume unico in cui supereroi Valiant del calibro di Shadowman – ancora nei panni del redento Magpie -, Ninjak, Punk Mumbo e Tama la Geomante si troveranno a combattere Babel, il guerriero a capo di un esercito pronto a tutto pur di scalare le vette del mondo ultraterreno. Ma il suo piano non può avere successo se non grazie a un grande sacrificio che uno dei nostri potrebbe trovarsi a voler fare, pur di cancellare il proprio passato, pur di riacquistare un po’ di pace.

NINJAK – SHADOWMAN: RAPTURE, volume unico Valiant dal 16 gennaio in fumetteria, libreria e su Amazon.

Matt Kindt: sceneggiatore, è nato in Missouri nel 1973. A partire dal 2004 lavora con le principali case editrici americane di fumetti, quali Dark Horse (Michel Chabon Presents, MIND MGMT), Vertigo (Revolver, Sweet Tooth), Dc (Frankestein, Agent od S.H.A.D.E.), Marvel (Age of Ultron, Infinity, Inhumanity). Dal 2015 per la Valiant Comics scrive storie per le testate Unity, Bloodshot, Rai, Divinity e Ninjak.