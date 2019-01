Shadowman torna con una nuova serie

Il personaggio più dark e mistico dell’universo Valiant sta per tornare con una nuova serie regolare: direttamente dalla Zona Morta siamo lieti di annunciare SHADOWMAN NUOVA SERIE, a partire da aprile 2019.

Nuova serie per Shadowman

Dopo la serie regolare, terminata con il volume 5, il personaggio di Shadowman torna come antagonista in Ninjak vol. 3, nei panni dello spietato Magpie.

In NINJAK – SHADOWMAN: RAPTURE, in uscita il 16 gennaio 2019, le ambizioni del villain di turno andranno oltre la Zona Morta, e sarà il nuovo Magpie, libero dalle costrizioni di Master Darque e in compagnia di Punk Mumbo, Ninjak e Tama la Geomante, a sventare il pericolo di distruzione totale!

Sinossi

Rimasto orfano in tenera età e cresciuto ai margini della società, Jack Boniface non ha mai saputo quale fosse il suo posto nel mondo. Finché non ha scoperto ciò che lo attendeva, in una oscurità più antica dell’umanità stessa…

Senza che egli ne fosse a conoscenza, Jack era destinato a diventare l’ultimo di una stirpe di Shadowmen: mortali legati ai “loa”, spiriti del voodoo violenti e dall’immenso potere. Gli Uomini-Ombra sono incaricati di salvaguardare il nostro mondo da incursioni provenienti da regni ultraterreni.

Per anni, Jack ha cercato disperatamente di controllare le pulsioni omicide del suo “loa”. Una battaglia che infine ha perso.

Ma ora, dopo anni di esilio autoimposto, l’uomo un tempo noto come Shadowman sta tornando a casa per affinare la sua arma interiore… e scatenare contro i malvagi del nostro mondo la sua furia, e le onde d’urto colpiranno tanto il cielo quanto l’inferno.

Shadowman torna protagonista nell’Universo Valiant, più potente, terrificante e implacabile che mai, in una nuova serie scritta da Andy Diggle (Green Arrow: Year One, The Losers) e disegnata da Stephen Segovia (Action Comics) e Adam Pollina (X-men: Rise of Apocalypse).

Quale sarà il destino di Jack Boniface e dello spirito con il quale convive, in una lotta costante per il controllo? Proveremo a scoprirlo in SHADOWMAN NUOVA SERIE, dove Jack sfoggerà un nuovo look e affronterà nuove minacce, ma in compagnia di vecchie conoscenze che proveranno a farlo sentire meno solo, meno vittima del suo passato che oggi pesa come un macigno.

Dal 17 Aprile SHADOWMAN NUOVA SERIE sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!