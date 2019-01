Lo Sfigatto: Online le teaser strip con le disavventure del felino più maldestro che ci sia

Fra meno di un mese la travolgente simpatia de LO SFIGATTO – al secolo Nekonaughey – irromperà ufficialmente nelle librerie e fumetterie italiane!

Arriva Sfigatto: Il gatto più maldestro di sempre

Per ingannare l’attesa, dal 9 gennaio ogni mercoledì e sabato per quattro settimane sarà disponibile sul sito di Star Comics e nei canali social una nuova, tragicomica striscia del mite felino! Siete pronti a farvi travolgere dalla sua pucciosità?

Succede a tutti, ogni tanto, e a qualcuno anche più spesso: torte che non lievitano, lattine che non si aprono, linguette che si strappano… piccole azioni quotidiane che proprio non ne vogliono sapere di riuscire come si deve.

Ognuno reagisce a modo suo: c’è chi si infuria e comincia a inveire contro la sorte avversa e chi invece… rimane a fissare il misero risultato dei suoi sforzi con aria assorta e meditabonda, colma di una sommessa tristezza (e c’è sempre il dubbio che si sia addormentato…). Signore e signori, ecco a voi Lo Sfigatto, il paffuto e adorabile micione che con le sue piccole disavventure e la sua disarmante pacatezza ha letteralmente conquistato l’Asia!

LO SFIGATTO – NEKONAUGHEY inaugura anche WASABI, una nuova, appetitosa collana dalle note eleganti e piacevolmente speziate, dalle fragranze pop, indie, alternative, raffinate.