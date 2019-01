BLOODSHOT SALVATION N. 2: In viaggio verso la zona morta

Tornano le avventure di Ray Garrison, alias Bloodshot, l’uomo divenuto un’arma letale a causa della trasformazione subita dai “naniti”, immessi nel suo corpo tanti anni fa. In questo secondo volume della run Salvation lo vedremo addentrarsi nella Zona Morta per salvare la vita a lui più cara…

BLOODSHOT SALVATION: Il secondo volume arriva il 9 Gennaio

Riuscirà a farlo? O rischierà di non uscirne vivo? E quale sarà il prezzo da pagare, alla fine di tutto? Per saperlo dovrete leggere BLOODSHOT SALVATION n. 2, che sarà disponibile dal 9 gennaio in fumetteria, libreria e Amazon.

Se alcuni mesi fa era stato annunciato l’adattamento cinematografico di BLOODSHOT, più di recente è stata rilasciata l’immagine del logo del film, che vedrà come protagonisti Vin Diesel, Toby Kebbell, Michael Sheen e Jóhannes Haukur Jóhannesson e uscirà negli Stati Uniti il 21 febbraio 2020.

Sinossi

Anni fa, l’avveniristica tecnologia del Progetto Spirito Nascente, i “naniti”, trasformarono Ray Garrison nell’arma vivente chiamata Bloodshot. Ora quelle stesse microscopiche macchine hanno infestato il corpo della sua figlia neonata e minacciano di distruggerla dall’interno. Con la vita di un’innocente appesa a un filo, Bloodshot dovrà prendere una drammatica decisione: guardare la piccola Jessie morire o confrontarsi con la morte stessa… e stringere un accordo per salvare la bimba.

Con solo il fedele Bloodhound e l’enigmatico eroe noto come Shadowman a fargli da guida, Ray sta per intraprendere un surreale viaggio nella dimensione demoniaca chiamata Zona Morta, per salvare una vita… o sacrificare la propria.

Dal 9 Gennaio BLOODSHOT SALVATION n. 2 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!