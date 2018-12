Lo spinoff di Dragon Quest L’emblema di Roto arriva su AMAZON

Le mirabolanti avventure e i prodi eroi del mondo di Dragon Quest, ispirato alla celebre saga videoludica di Yuji Horii, fanno ritorno in fumetteria, libreria e Amazon con IL RITORNO DELL’EMBLEMA DI ROTO, lo spin-off de L’EMBLEMA DI ROTO firmato da Kamui Fujiwara, Chiaki Kawamata e Junji Koyanagi.

Lo spinoff di Dragon Quest L’emblema di Roto disponibile su AMAZON dal 27 Dicembre

Draghi, guerrieri, mostri, magie – il tutto in stile videogame – vi attendono dal 27 Dicembre: tenetevi pronti! Tre inedite side stories incentrate su tre differenti protagonisti: il terzo discendente dei Roto, Aster; il re demoniaco Jagan, prima di rinascere come Aran; e il grande saggio Kadal. Siete pronti a rituffarvi in uno degli universi fantasy più amati di sempre?

Dal 27 Dicembre DRAGON QUEST SAGA: IL RITORNO DELL’EMBLEMA DI ROTO sarà disponibile in fumetteria e libreria!

Kamui Fujiwara è un mangaka nato a Tokyo nel 1959. Vincitore di una menzione d’onore per il 18° Tezuka Award, nel 1979, con il suo primo manga, è stato fortemente influenzato da Katsuhiro Otomo – il creatore di AKIRA –. “Kamui” in realtà è il suo pseudonimo, derivante da Kamuy, divinità Ainu della creazione.

Chiaki Kawamata, nato nel 1948 a Otaru, nell’isola di Hokkaido, è uno scrittore giapponese. Predilige particolarmente le storie di fantascienza, ed è autore della storia della saga de L’EMBLEMA DI ROTO. Junji Koyanagi è un mangaka giapponese, autore di disegni e storia di diverse serie facenti parte della saga di DRAGON QUEST.