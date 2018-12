LOVE-RU Darkness: Risate Conturbanti con il 18° numero

Amore e oscurità in chiave sexy e divertente: questa è la cifra di TO LOVE-RU DARKNESS, manga firmato da Kentaro Yabuki e Saki Hasemi, seguito della serie TO LOVE-RU, degli stessi autori. L’ultimo volume di questa piccante storia sarà disponibile dal 27 Dicembre in fumetteria, libreria e Amazon… per una fine d’anno intrigante e all’insegna del sorriso!

LOVE-RU Darkness: Disponibile il 18° numero

Nel seguito della serie omonima, l’ormai sedicenne Rito è in balia di Momo, la sorellina di Lala, che per renderlo felice dà il via all’operazione “Harem” con l’intento di circondarlo di ragazze disposte ad amarlo e a prendersi cura di lui! Allo stesso tempo parte l’operazione “Darkness”, portata avanti da un losco figuro insoddisfatto dell’operato di Yami, assassina altrimenti nota come “Oscurità d’Oro”, che si è lasciata contagiare dalla frivolezza delle altre aliene stabilitesi sulla Terra…

Dopo che Yami gli si è dichiarata, Rito comincia a considerare la possibilità di avere più relazioni contemporaneamente, istigato per giunta da Nemesis. Povero Rito, lui che ha occhi solo per Haruna… Quanto a Momo, cosa farà? L’operazione Harem raggiunge la sua fase decisiva!

Kentaro Yabuki e Saki Hasemi sono un fumettista e uno scrittore e sceneggiatore giapponesi, nati rispettivamente a Koichi e Chiba, capoluoghi delle prefetture omonime. Il loro sodalizio è iniziato nel 2006 con il manga TO LOVE-RU, che li ha portati al successo, ed è proseguito nel 2010 con il seguito TO LOVE-RU DARKNESS. Precedentemente recedentemente Yabuki ha realizzato la serie manga BLACK CAT, pubblicata in Italia da Edizioni Star Comics, di cui Hasemi ha collaborato alla sceneggiatura dell’adattamento animato.