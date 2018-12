Harbinger Renegade: Venti di rivoluzione e nuove uscite per il 19 Dicembre!

Il 19 dicembre 2018 sarà una data da ricordare per l’universo VALIANT in Italia: in quel giorno gli psioti reietti “guidati” da Peter Stanchek faranno ritorno in tutte le fumetterie, librerie e Amazon… in una doppia declinazione!

Nuove uscite di Harbiger Renegate e Harbinger Wars 2 per il 19 Dicembre 2018

Il secondo volume di HARBINGER RENEGADE e il volume unico HARBINGER WARS 2, inizio di un nuovo grande evento, saranno entrambi disponibili sul territorio nazionale in quel giorno.

Preparate i pollici… tutti pronti a sfogliare delle storie infuocate? E AUTORITÀ SARANNO SOVVERTITE, UNA MENTE ALLA VOLTA!

L’ex allievo di Toyo Harada, Alexander Solomon, uno psiota con il potere di predire e analizzare i futuri possibili, ha atteso a lungo questo momento: con gli Harbinger Renegades (ovvero Peter Stanchek, Faith, Kris Hathaway e Torque) ora riuniti in seguito alle sue segrete manipolazioni, può mettere in atto la sua mossa finale.

Ma Solomon non è l’unico in azione: il maggiore Charlie Palmer ha messo in servizio attivo una nuova divisione militarizzata dei cacciatori di psioti noti come H.A.R.D. Corps, e la squadra è pronta a fare il suo dovere mettendo a ferro e fuoco le principali città americane.

La strada che porterà ad HARBINGER WARS 2 inizia qui, con una violenza che si ripercuoterà in tutto il Valiant Universe.

L’INIZIO DI UN NUOVO GRANDE EVENTO CHE STRAVOLGERÀ TUTTO!

Il mondo intero è pervaso da una nuova, terribile consapevolezza: ogni persona può nascondere in sé poteri latenti in grado di aiutare o minacciare il resto dell’umanità. L’America non sta a guardare e autorizza l’agenzia Omen a prendere il controllo, con l’ausilio del suo braccio armato H.A.R.D. Corps.

Sul fronte opposto Livewire guida il nuovo gruppo di giovani promesse “Secret Weapons”, mentre Peter Stanchek è braccato in tutto il Paese, intenzionato più che mai a infoltire le fila degli Harbinger Renegade.

Lo scontro è ormai inevitabile e nel turbine di violenza, legami distrutti e rancori risvegliati, non mancherà il coinvolgimento dei più grandi guerrieri del pianeta: Ninjak, X-O Manowar e Bloodshot.

La guerra sta per iniziare e a farne le spese sarà l’intero universo Valiant.

Dal 19 Dicembre 2019 HARBINGER RENEGADE n. 2 e HARBINGER WARS 2 vol. unico saranno disponibili in fumetteria, libreria e Amazon!