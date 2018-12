Carletto il Principe dei Mostri: Nuovi episodi inediti in Streaming su Sky

Sky annuncia l’arrivo di episodi inediti per la serie Carletto il Principe dei Mostri., che verranno trasmessi sul canale Man-ga.

Carletto il Principe dei Mostri tornerà con nuovi episodi su Sky a partire dal 1 Gennaio 2019. La serie originale giapponese era composta da 94 episodi ma in Italia furono trasmessi solo 52. Nel 2009 Yamato Video produsse una seconda edizione italiana composta da 44 episodi andati in onda sull’emittente televisiva Sky.

Qui di seguito la sinossi rilasciata da Man-Ga

Il Conte è un elegante vampiro dall’accento francese. Wolf sembrerebbe un tipo normale, ma aspettate di vederlo con la luna piena. Frank è grande e grosso e mette paura solo a guardarlo. Che ci fanno in un tranquillo sobborgo giapponese? Fanno da scorta a Carletto, Principe di Mostrolandia in viaggio di istruzione tra gli esseri umani.

Un avventura dopo l’altra in cui umani e mostri si affrontano, si capiscono, si combattono e diventano amici. Non c’è poi tanta differenza, se uno non si ostina a guardare le apparenze