Il Manga Deathco si conclude

Giunge a conclusione un’altra opera del maestro Atsushi Kaneko, tra i maggiori esponenti della scena underground del manga: il settimo e ultimo volume di DEATHCO sarà infatti disponibile dal 12 Dicembre. Cala il sipario su questa storia di competizione e violenza: un sipario rosso sangue, e finalmente sarà buio pesto… proprio come piace a Deathco.

Dal 12 Dicembre DEATHCO n. 7 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

In un mondo sempre più pervaso dalla violenza, una delle figure professionali di maggior successo è quella dell’assassino. I Reaper compiono le loro missioni in costume, e con i loro originali travestimenti si tengono in costante competizione. A spiazzare tutti all’interno della Gilda arriva Deathco, una giovane assassina disposta a ricorrere a qualsiasi mezzo pur di portare a termine il suo obiettivo…

La Gilda ha inviato una notifica che indica Madame M. come “testa” e i Reaper si precipitano nel suo palazzo, che finisce per crollare. Con chi ballerà Deathco la sua ultima danza? La favola nera è giunta implacabilmente all’atto finale.

Atsushi Kaneko è un fumettista, illustratore e regista giapponese nato a Sakata, nella prefettura di Yamagata, nel 1966. Laureatosi in Economia, durante la ricerca di un impiego professionale si dedica da autodidatta alla realizzazione di manga: il primo lavoro che lo farà conoscere al grande pubblico, tanto giapponese quanto estero, è BAMBI (1998 – 2001); la sua ultima opera è la serie DEATHCO, iniziata nel 2014 e attualmente in corso. Ha dichiarato di nutrire una particolare ammirazione per il regista Stanley Kubrick.