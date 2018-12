Il Re dei Ribaldi: La famiglia prima di tutto

Dopo il successo della presentazione in anteprima a Lucca Comics & Games 2018, finalmente il primo volume de IL RE DEI RIBALDI, scritto da Vincent Brugeas e disegnato da Ronan Toulhoat, approda su tutto il territorio nazionale: l’albo sarà disponibile dal 12 Dicembre in fumetteria, libreria e Amazon. Non perdetevi questo HOUSE OF CARDS… ai tempi del Medioevo!

Di umili origini, il “re dei Ribaldi” è uno dei personaggi più temuti e rispettati del regno. Ufficialmente, serve fedelmente il proprio sovrano, Filippo Augusto, assicurandogli costante protezione. Ma, nell’ombra, utilizzando le proprie fidate spie e faccendieri, i cosiddetti “Ribaldi”, sorveglia, manipola e, se necessario, elimina chi si mette tra lui e i suoi obiettivi.

Ma nell’inverno 1194, assassinando selvaggiamente un commerciante, senza sapere che è una spia al servizio del sovrano, commette un grave errore che potrebbe costargli molto caro. Per sua fortuna, il re affida a lui le indagini per scovare l’assassino…

Temuto e rispettato, il cosiddetto “re dei Ribaldi” è uomo di fiducia di Filippo Augusto, e non teme di sporcarsi le mani per eliminare gli ostacoli sulla sua strada.

Vincent Brugeas, nato il 5 giugno a Eaubonne, è uno sceneggiatore francese. Dopo gli studi di Storia contemporanea presso l’università di Cergy-Pontoise esordisce in ambito fumettistico collaborando proprio con Ronan Toulhoat, iniziando nel 2010 la pubblicazione di BLOCK 109 (Akileos). Il sodalizio prosegue con CHAOS TEAM, LE ROI DES RIBAUDS (Akileos), THE REGIMENT (Le Lombard), IRA DEI (Dargaud) e CONAN IL CIMMERO (Glénat), di cui Edizioni Star Comics è l’editore per l’Italia.

Ronan Toulhoat, grafico, illustratore, storyboard artist e disegnatore di fumetti, esordisce nel 2010 (su testi di Vincent Brugeas) con BLOCK 109 (Akileos), a cui fa seguito anche uno spin off. Sempre in coppia con Brugeas crea l’etichetta Vinwatt (la cui prima opera è datata 2012), e realizza la serie LE ROI DES RIBAUDS (il cui primo volume esce nel 2015), grande successo di pubblico e di critica. Parallelamente a una nuova serie storica con Dargaud, nel 2018 Toulhoat illustra (sempre su testi di Brugeas) COLOSSO NERO, uno dei volumi della collana-evento CONAN IL CIMMERO (Glénat, portata in Italia da Edizioni Star Comics).