Jojo Vento Aureo: Box inedito dei primi 4 volumi della serie a fumetti

Per festeggiare l’uscita della quinta stagione animata de LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO, Edizioni Star Comics ripropone in un inedito box i primi 4 volumi della serie a fumetti: l’ideale per chiunque voglia recuperare l’arco narrativo ambientato in Italia della saga generazionale più famosa e longeva del Giappone; all’interno, inoltre, un’esclusiva cartolina a tiratura limitata. Cosa volete di più? Difficile saperlo… quindi affrettatevi ad accaparrarvi il VENTO AUREO STARTER PACK, disponibile in fumetteria e libreria dal 5 Dicembre!



VENTO AUREO STARTER PACK: RICOMINCIAMO DALL’ITALIA!



Jotaro Kujo ha spedito in missione Koichi Hirose nel Bel Paese affinché indaghi su di un misterioso ragazzo di nome Haruno Shiobana. Quest’ultimo, infatti, potrebbe nascondere un passato a dir poco sconvolgente…

Dal 5 Dicembre VENTO AUREO STARTER PACK sarà disponibile in fumetteria e libreria!



Hiroiko Araki è un fumettista giapponese nato a Sendai, nella prefettura di Miyagi, nel 1960. Approcciatosi sin da bambino alla realizzazione di manga, dopo inizi travagliati vince il premio Tezuka nel 1980 con il volume unico BUSO POKER. La sua opera più grande, la saga LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO, è iniziata nel 1986 ed è tutt’ora in prosecuzione. Riconosciuto tra i più grandi mangaka di tutti i tempi, ha collaborato con il Museo del Louvre e con la casa di moda Gucci. Due sue passioni, espresse nelle sue opere, sono la musica rock e la cultura italiana.



Tra le opere di Hiroiko Araki pubblicate in Italia da Edizioni Star Comics ricordiamo i volumi unici COSÌ PARLÒ ROHAN KISHIBE e VITE BIZZARRE DI GENTE ECCENTRICA.