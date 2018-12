Il Manga secondo Hirohiko Araki

Ti piacerebbe diventare un mangaka di successo? Sei un artista attratto dal mondo dei fumetti o un semplice amante della “nona arte”? Sei un fan de LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO o del maestro Hirohiko Araki in generale?

Se la risposta ad almeno una di queste domande è “sì”, questo è un libro che non puoi assolutamente non leggere: un’accuratissima ed esauriente “guida per aspiranti fumettisti” firmata dall’inconfondibile e prolifico sensei Araki in persona! IL MANGA SECONDO HIROHIKO ARAKI è un volume semplicemente imperdibile, e sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 12 Dicembre.

Il Manga secondo Hirohiko Araki disponibile da domani su Amazon e in fumetteria

Uno dei più grandi mangaka contemporanei svela i suoi segreti: IL MANGA SECONDO HIROHIKO ARAKI è un saggio indirizzato a chiunque desideri conoscere e approfondire le tecniche di realizzazione di un manga sotto la guida del maestro, conoscere i trucchi del suo mestiere e le vicende personali che lo hanno portato a diventare uno dei mangaka giapponesi più longevi e amati di tutti i tempi. Una lettura ricca di spunti e riflessioni alla quale attingere quando si ha sete di nuove idee o si è a corto d’ispirazione.

Dal 12 Dicembre IL MANGA SECONDO HIROHIKO ARAKI sarà disponibile in fumetteria e libreria!

Hirohiko Araki è un fumettista giapponese nato a Sendai, nella prefettura di Miyagi, nel 1960. Approcciatosi sin da bambino alla realizzazione di manga, dopo inizi travagliati vince il premio Tezuka nel 1980 con il volume unico BUSO POKER. La sua opera più grande, la saga LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO, è iniziata nel 1986 ed è tutt’ora in prosecuzione. Riconosciuto tra i più grandi mangaka di tutti i tempi, ha collaborato con il Museo del Louvre e con la casa di moda Gucci. Due sue passioni, espresse nelle sue opere, sono la musica rock e la cultura italiana.