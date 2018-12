Nuove avventure per Archer e Armstrong

Nel 2019 l’universo VALIANT in Italia continua a espandersi: tornano tre grandi personaggi – un combattente solitario e la coppia meno timorata di Dio che possa esistere – con due numeri uno “esplosivi”! I primi volumi, rispettivamente, di NINJA–K e di A+A LE AVVENTURE DI ARCHER E ARMSTRONG saranno disponibili in fumetteria, libreria e Amazon dal 20 Marzo. Tenetevi pronti… suspense, azione e risate vi attendono!

Archer e Armstrong arriva nel 2019

Per quasi un secolo, il ramo più elitario dei servizi segreti della Gran Bretagna, ha perfezionato una divisione tanto efficace e top secret quanto spietata, il PROGRAMMA NINJA, fino a farne la sua arma migliore.

Prima e ultima linea di difesa per il Paese (e per la Regina), questo piccolo esercito-ombra di agenti e assassini ha prodotto una serie di risorse notevoli, tra cui Ninja-A, l’arma silenziosa della Regina durante la Prima Guerra Mondiale, Ninja-E, l’agente segreto giramondo che ha evitato la catastrofe durante la Guerra Fredda e più recentemente NINJA-K, alias Colin King, spavaldo ma letale, che ha salvato in più occasioni il mondo dai psicopatici e terroristi.

Ma ora… un nemico sconosciuto sta cacciando e uccidendo, uno a uno, i membri del PROGRAMMA NINJA, e Ninjak è il prossimo della lista.

Armstrong: proveniente dall’antica città di Ur, è un avventuriero immortale, che ha passato gli ultimi settemila anni bevendo e incrociando la propria strada con i più grandi festaioli che il mondo abbia mai conosciuto.

Archer: maestro di arti marziali, è stato cresciuto in un luogo segreto con l’unico scopo di uccidere l’incarnazione del diavolo, senza sapere che questo malvagio immortale non è altri che Armstrong stesso (che tutto sommato è un bravo ragazzo, se impari a conoscerlo). Nel tempo, i due sono diventati grandi amici e compagni di strada. E ora Archer sta per partire per la missione più pericolosa di sempre: una ricerca nei regni mistici della sua borsa senza fondo, per liberare il suo amico e compagno dalle grinfie del perfido dio Bacco! Whiskey, mostri e una brutta, brutta situazione.

Dal 20 Marzo 2019 NINJA-K n. 1 e A+A LE AVVENTURE DI ARCHER E ARMSTRONG n. 1 saranno disponibili in fumetteria, libreria e Amazon!