Rumiko Takahashi annuncia un nuovo Manga

Rumiko Takahashi (autrice di Inu-Yasha, Maison Ikkoku e Ranma 1/2) annuncia l’arrivo di un nuovo Manga, a seguire vi riportiamo i primi dettagli.

Rumiko Takahashi fece il suo esordio nel lontano 1978 con la serie di fantascienza Urusei Yatsura (nota da noi come Lamu), Ranma 1/2 tra il 1987 e 1996, Inu Yasha e Maison Ikkoku noto da noi come Cara Dolce Kyoko.

Dopo un anno di pausa, Rumiko è lieta di annunciare una nuova serie che andrà in produzione dalla primavera del 2019 secondo quanto affermato sulla rivista Weekly Shonen Sunday.

Purtroppo non ci sono ulteriori dettagli a parte l’immagine riportata in alto, ma considerando che i suoi Manga sono rivolti per lo più ad un pubblico giovanile, non è errato pensare che la nuova opera possa in qualche modo posso abbracciare il medesimo stile. In Italia i Manga sono pubblicati da Star Comics.

Vi ricordiamo che in Italia è attualmente in corso di pubblicazione la nuova edizione di Ranma 1/2 con l’imminente arrivo anche di una nuova edizione di Lamù.