L’attacco dei Giganti si avvicina alla conclusione

Il 18 Novembre “Hajime Isayama”, autore dell’Attacco dei Giganti, sarà ospite dell’emittente MBS e parlerà delle fasi conclusive del suo Manga, divenuto in poco tempo un grande successo, al punto da dare vita ad una serie animata giunta alla terza stagione, videogiochi, gadget e molto altro.

L’attacco dei Giganti si conclude?

L’ideatore di Shingeki no Kyojin noto da noi come l’Attacco dei Giganti, è entrato nell’arco narrativo finale della sua opera e si avvicina all’epilogo. Isayama ha affermato di essere sorpreso dal grande successo che ha ottenuto il suo Manga.

Durante la trasmissione verrà svelato il processo di lavorazione dell’ultimo capitolo pubblicato in Giappone in questi giorni, inoltre Hajime sarà intervistato con sessioni di domanda e risposta su alcune curiosità legate al franchise.

E’ la prima volta che l’autore mostrerà il suo studio di sviluppo, dopo aver rifiutato diverse volte la proposta. Sono trascorsi 3 anni da quando Isayama aveva dichiarato di voler concludere la sua opera. Non ci è dato di sapere quanti capitoli restino alla fine dell’Attacco dei Giganti, ma con estrema probabilità potremmo concludersi nel 2019.

Attualmente l’opera conta 111 capitoli di cui i primi 106 sono racchiusi in 26 volumi, in Italia per ora ne sono giunti 25. Il Manga ha dato origine ad una serie animata di 3 stagioni costituita da 25, 12 e 12 episodi, visibili gratuitamente su VVVVID.