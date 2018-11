XO MANOWAR: Il 4°numero della Nuova Serie disponibile dal 7 Novembre!

Settimana ricchissima quella in corso, visto che ci attende l’imperdibile nuovo volume della serie ammiraglia di casa VALIANT, per di più in doppia versione, regular e variant: stiamo parlando di X-O MANOWAR Nuova Serie n. 4, anche in edizione variant con la cover di Giuseppe Camuncoli.

Da SOLDATO a GENERALE, da IMPERATORE a ESILIATO!

Gli albi saranno disponibili dal 7 Novembre: solo in fumetteria l’edizione variant, mentre l’edizione regular sarà reperibile anche in libreria e Amazon.

L’inarrestabile ascesa al trono di un mondo alieno ha fatto guadagnare ad Aric di Dacia numerosi alleati… e una legione di nemici infuriati. Ora, privato della corona e scacciato dal suo regno, l’uomo conosciuto come X-O Manowar deve tornare alle sue origini terrestri di guerriero e uomo d’armi, se vuole sopravvivere contro una spietata banda di cacciatori di taglie intergalattici ingaggiati per ucciderlo.

Messo alle corde, con poche vie di scampo, l’ultimo dei visigoti sarà infine costretto a usare l’arma che aveva giurato di abbandonare, l’invincibile armatura X-O Manowar?